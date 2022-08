Biedronki otwarte w niedzielę? Wiceminister zapowiada kontrole

Sieć supermarketów Biedronka chce obejść zakaz handlu w niedzielę, i od sierpnia otworzyć kilka placówek, które mają funkcjonować jako czytelnie lub placówki medyczne. Wiceminister finansów Artur Soboń zapowiedział w programie "Tłit" kontrolę w Biedronkach, jeśli sieć zdecyduje się na taki krok. – Jestem oczywiście zaskoczony taką informacją – przyznał Soboń. – To byłoby coś zupełnie niesłychanego. Ktoś powie, ze dzisiaj istotą działalności gospodarczej jest próba obchodzenia przepisów, które rząd stanowi – powiedział. Jak dodał, duże sieci handlowe robią to "w ordynarny sposób". – Oczywiście ja nie odpowiadam bezpośrednio za te przepisy, ale jeśli będzie potrzeba korekty niektórych tych przepisów, to bez zawahania ją zrobimy – zadeklarował. - Natomiast ten przykład praktyki jest tak skandaliczny, że sieć, która rzeczywiście dopuściła się tak bezczelnej próby omijania przepisów powinna spodziewać się, że nic dobrego jej z tego nie przyjdzie – ostrzegł. – Z całą pewnością należy bardzo dokładnie z różnych stron skontrolować sieć, która dopuszcza się tak bezczelnych pomysłów na omijanie przepisów – oznajmił. Dopytywany o to, czy nie jest to kpina z państwa, odparł: - Z tej kpiny będą wyciągnięte konsekwencje, gdyby do tego doszło.

