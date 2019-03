Biedroń popiera 500+. "Gdybym mógł, sam bym pobierał"

Chociaż Robert Biedroń nie uchodzi za zwolennika polityki PiS, to podoba mu się program 500+. Lider Wiosny podkreśla, że pomógł wielu rodzinom. Polityk sam również chętnie skorzystałby ze świadczenia. Znalazł już nawet cel, na który przeznaczyłby pieniądze.

Robert Biedroń oraz jego partner Krzysztof Śmiszek są parą od 17 lat. Jak mówił polityk, kiedyś rozważali adopcję dziecka, ale ostatecznie nie zrealizowali swojego planu. Przewodniczący Wiosny twierdzi, że gdyby jednak zdecydowali się na ten krok, chętnie przyjąłby 500+. - Jeśli mógłbym, brałbym 500 plus - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Biedroń podkreśla, że szanse na powiększenie jego rodziny są jednak niewielkie. Wszystko z powodu braku czasu. - Jestem chyba zbyt zajęty, żeby mieć dziecko, a jego wychowanie to ogromna odpowiedzialność. Ale mam męża, a to jak z dzieckiem - żartuje były prezydent Słupska.

Polityk znalazł jednak dosyć oryginalny cel, na który spożytkowałby otrzymywane co miesiąc 500 złotych. - Pieniądze przekazywałbym na przykład na walkę z pedofilią w kościele - zapowiedział.

Lider Wiosny zaznacza, że jest zwolennikiem programu 500+. Twierdzi, że to świadczenie poprawiło sytuację finansową wielu polskich rodzin. - Znam mnóstwo rodzin, którym 500 plus zmieniło życie. Ja np. nie byłem na studniówce, bo w domu nie mieliśmy pieniędzy. I dziś wiem, że jeśli ktoś jest z wielodzietnej rodziny, to teraz ma szansę iść na studniówkę, jeździć na wycieczki szkolne na które ja również nie jeździłem z braku pieniędzy - ocenił.