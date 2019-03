Robert Biedroń dostał list z pogróżkami. "Tak dalej być nie może"

Lider Wiosny Robert Biedroń poinformował, że otrzymał list z pogróżkami. - Tak dalej być nie może, spirala nienawiści za bardzo się nakręca - ocenił Biedroń.

"Zagrajmy w grę. Masz 7 dni na ogłoszenie zakończenia działalności politycznej. W przeciwnym razie ostatni raz widzisz swoją rodzinę. Co wybierasz? Życie czy śmierć?" - napisano przesyłce, którą otrzymał Biedroń. Jej nadawca podpisał się jako "dominus vitae necisque" ("pan życia i śmierci" - przy. red.). Do listu dołączony był nabój.

Podobne przesyłki w ubiegłym tygodniu zostały wysłane do prezydentów 10 miast oraz Lecha Wałęsy. Pierwsza przesyłka z nabojem dotarła w piątek do prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego. Kolejne otrzymali włodarze Wrocławia, Rzeszowa, Łodzi, Poznania, Kielc, Koszalina, Lublina, Szczecina i Torunia.

W poniedziałek policja zatrzymała 28-latka podejrzewanego o wysyłanie pogróżek. Okazało się, że to Przemysław M., bezrobotny mieszkaniec Krakowa, przebywający w Warszawie. Wstępne badania kryminalistyczne potwierdziły, że to on wysyłał listy z pogróżkami.