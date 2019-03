Biedroń o Giertychu. "Zwalczał takich jak ja"

Lider partii Wiosna odniósł się do wypowiedzi Romana Giertycha, który nie wróży mu przekroczenia progu wyborczego. - Zasłynął ze zwalczania takich jak ja - stwierdził Biedroń. Polityk zdradził, że chce na swoich listach Joannę Scheuring-Wielgus.

Polityk był gościem Polsat News. Zapytany o wpis Romana Giertycha , który odniósł się do nie najlepszych dla Wiosny sondaży, Biedroń stwierdził, ze nie spodziewał się od niego poparcia.

- Roman Giertych zasłynął ze zwalczania takich osób jak ja. Pamiętam jego program zero tolerancji, nie spodziewałem się poparcia z jego strony - powiedział.

Scheuring-Wielgus dołączy do Biedronia?

Polityk zauważył, że elektorat "postępowy i proeuropejski" nie jest w tej chwili należycie reprezentowany w Polsce. Biedroń i kandydaci Wiosny chcą to zmienić. Czy wśród nich znajdzie się Joanna Scheuring-Wielgus? - Jutro mamy spotkanie, będziemy o tym rozmawiać - powiedział.

Robert Biedroń nie chciał też pogodzić się z krytyką swoich propozycji programowych. Komentatorzy zwracali uwagę, że są one populistyczne i mogą być zbyt dużym obciążeniem dla budżetu. - To jest bardzo niesprawiedliwe. Inni pokazują wyliczenia opiewające na wyższe kwoty. Jeśli konkretne założenia są nazywane populizmem, to ja chcę takiego populizmu - stwierdził.