Biedroń podróżował z b. szefem TVP? "Szaleńcze jazdy Jacka Kurskiego"

Beata Szydło ma być twarzą kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu. Natomiast Jacek Kurski ma być jednym z liderów sztabu. - Mam nadzieję, że nie będzie znów traktował (Jacek Kurski - przyp. red) ludu jak ciemnego - stwierdził w programie "Tłit" WP Robert Biedroń. Współprzewodniczący Nowej Lewicy wspomniał także, że bardzo dobrze zna się z byłym prezesem TVP, ponieważ podróżowali razem do różnych programów telewizyjnych i radiowych. - Szaleńcze jazdy Jacka Kurskiego (…), bardzo dobry kierowca, chociaż myślę, że na bakier czasami z kodeksem drogowym - stwierdził europoseł. Podkreślił, że oddziela osobiste sympatie od polityki. - Uważam, że Jacek Kurski nie powinien pełnić żadnej publicznej funkcji, ponieważ stworzył z mediów publicznych szczujnie - stwierdził gość programu. Biedroń uznał również, że Kurski powinien przejść na polityczną emeryturę. - To by było wielkie zło, gdyby wrócił do polityki, ponieważ w polityce jest złym charakterem - dodał.

