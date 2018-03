Biedroń deklasuje rywali. Sondaż

Obecny prezydent Słupska może liczyć na zwycięstwo już w I turze wyborów w tym mieście - wynika z najnowszego sondażu. Jego przewaga jest ogromna.

Warszawa?

Przyszłość Biedronia w Słupsku to jedno. Od dawna spekuluje się też o jego powrocie do ogólnopolskiej polityki lub o ewentualnym kandydowaniu w Warszawie. Sam prezydent dwa tygodnie temu oznajmił, że "nie jest zainteresowany" startem w stolicy, choć docierają do niego sygnały, że gdyby to zrobił, miałby szansę na dobry wynik.