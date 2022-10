Bieda w brytyjskich szkołach. Nauczyciele dokarmiają i ubierają uczniów

Kryzys odbija się na warunkach życia najmłodszych Brytyjczyków

- Jest to głęboko niepokojący obraz szkodliwego wpływu kryzysu kosztów utrzymania na dzieci i młodzież w tym kraju. To oburzające, że widzimy coraz więcej rodzin walczących o możliwość wykarmienia swoich rodzin bądź niezdolnych do karmienia, ubierania i utrzymania swoich dzieci - powiedział dziennikowi "The Mirror" sekretarz generalny związku nauczycielskiego Patrick Roach.