Są zdrowi, a leżą w szpitalach. Problem służby zdrowia w Wielkiej Brytanii

W grudniu ubiegłego roku ponad 19 tys. pacjentów było gotowych do wypisania, ale spośród nich zaledwie 8710, czyli 54,2 proc. zostało faktycznie odesłanych do domu. Badania wykazały, że brak opieki domowej jest największą przyczyną opóźnień. Brakuje też miejsc w ośrodkach rehabilitacyjnych i domach opieki. Tysiące pracowników odeszły z zawodu, trafiając między innymi do supermarketów, które oferują korzystniejsze warunki pracy.