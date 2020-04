WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze pożar + 2 biebrzański park narodowysusza 1 godzinę temu Biebrzański Park Narodowy w płomieniach. Reporter WP: "Wiatr nie ułatwia sprawy" - Największy park narodowy wciąż w płomieniach. Ogień strawił ponad 6 tys. hektarów. To są najnowsze informacje. Z pożarem walczą strażacy,... Rozwiń największy park narodowy w Polsce … Rozwiń Transkrypcja: największy park narodowy w Polsce wciąż w płomieniach ogień strawił ponad 6000 hektarów to są najnowsze informacje z tym pożarem strażacy walczą również wojska obrony terytorialnej i inne służby na ten moment wiemy że z ogniem zmaga się około 180 strażaków ale w tym momencie właśnie powinno dołączyć do strażaków około setki nowych osób które zostały tutaj w które tutaj przy będą z Poznania a także chociaż bez województwa warmińsko-mazurskiego tak przynajmniej poinformował dzisiaj na konferencji prasowej Michał Woś minister środowiska Kto zorganizował tutaj późnym popołudniem briefing dla mediów poinformował że sytuacja wciąż jest dynamiczna Ale co ważne kontrolowane i to są pierwsze pozy wieści która dzisiaj popłynęły do mediów z tego miejsca ze stałego miejsca to nie oznacza że już ten ogień jest ugaszony bo jak dopiero państwo widzieli cały czas tutaj 3 trzcinowiska ale proponował lasy łąki a także różne inne tutaj tereny w związku z tym też minister zapewnił sytuacja na razie co prawda nie jest opanowana ale będzie kiedy No tego nikt do końca nie wie Dlatego że jak widzą państwo w ciąży wiatry tutaj daje się we znaki wszystkim wiatr utrudnia pracą tym osobom które właśnie tutaj też odpoczywają po tej ciężkiej pracy te osoby czyli strażacy tak jak wspomniałem oni walczą z ogniem od niedzieli bo w pierwszy pojawił się w niedzielę no ale jak państwo Teraz widzą wiatry nie ułatwia im sprawy wciąż wciąż tutaj po Błonie Park Narodowy też Co warte jest podkreślenia to to że dyrektor dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego cały czas zbiera pieniądze na to aby wyposażyć Tychy strażaków którzy którzy tutaj zmagają się z tym ogniem ruszyła zbiórka specjalna mogą państwo wpłaca się pieniądze na numer konta podany chociażby na Facebooku Parku Narodowego te pieniądze które zostaną zebrane pomogą strażakom którzy tutaj walczącym ogniem i zużywają swój sprzęt oni cały czas Powtarzałem że mają braki w tym sprzęcie Chociaż jak warto zauważyć No widzę państwo cały czas za mną ten ogień cały czas się rozprzestrzenia i No w dynamicznym tempie No to dopiero co jak tutaj przybyliśmy Zresztą ten ogień był dosłownie kilka z 10 kilkaset metrów stąd teraz on z minęło 12 minut i wciąż przybliża się do nas Co warte jest podkreślenia to co że tutaj na miejscu pracują także samoloty 6 samolotów i jest tutaj na miejscu w samolotów gaśniczych że są śmigłowce które patrolują w sytuację sytuacja tak jak wspomniałem nie jestem najlepsza chociaż A dzisiaj też nie poinformował minister na konferencji dobra informacja jest taka że ten najbardziej cenny przyrodniczo tereny Parku Narodowego on jest już w miarę bezpieczny teraz ten ogień znajduje się na obrzeżach Parku Narodowego także co warto podkreślić Ministerstwo zapewniają pełne finansowanie walki z pożarem bo wcześniej były takie obawy że tego finansowania nie starczy a tak naprawdę już w poniedziałek skończy na walkę z tymi pożarami całe szczęście to finansowanie jest zapewnione też No chyba nie nie trzeba państwa przekonać do tego że park narodowy jest bardzo ważny i cenny przyrodniczo dla mnie tylko dla Polski ale także dla całej Europy jest to największy w Polsce ma 59 59000 hektarów z czego No właśnie 600 już spłonęła albo nadal płonie taki pożar jak mówią strażacy No nie występuje tutaj bardzo częsta właściwie chyba nigdy nawet nie wystąpił bo w 2002 roku podobny pożar można porównywać go do tego pożaru z 2000 roku ale ten pożar z 2002 roku objął 2,5 hektara tego parku narodowego teraz mówimy o 6 tysiącach hektarów płonącego płonących torfowisk co jest że ważne No to wszyscy komentatorzy mówią też o tym że że to można porównywać się z pożarami czy chociażby w Amazonii a nawet Są też takie głosy że ten pożar wyrządzi takie straty jak chociażby pożar katedry Notre Dam ważna informacja jest taka że w parku narodowym przecież żyje mnóstwo ptaków 280 gatunków ptaków które także chodzę żyją żyją łosie w związku z tym jest to bardzo cenne przyrodniczo No ale jak sytuacja pokazuje cały czas strażacy muszą walczyć z Ogniem i z tym żywiołem dla Wirtualnej Polski Klaudiusz Michalec