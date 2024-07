Biden zrezygnował. To dobra decyzja, ale spóźniona [OPINIA]

Demokraci stracą kolejny miesiąc

Oczywiście, można ich próbować przekonać wcześniej do określonej kandydatury i partia może się o to postarać. Ale niektórzy, jak Nancy Pelosi, była spikerka Izby Reprezentantów, nawołują, by wyboru dokonać dopiero na konwencji. To zaś proszenie się o kłopoty. Takiej procedury nie przeprowadzała żadna partia od dekad.