Biden zawsze dwa kroki za Kremlem? Stanowcza ocena generała

Jednym z założeń planu pokojowego ma być rozmieszczenie zachodnich wojsk na terenie Ukrainy w celu ochrony przed ewentualnym ponownym atakiem. W programie "Newsroom" WP były dowódca GROM gen. Roman Polko został zapytany, czy będzie to możliwe, gdy władze obejmie Donald Trump wraz ze swoim gabinetem. - Mam nadzieję, że ten scenariusz jest realny i wolę zdecydowaną politykę Trumpa niż taką nijaką politykę Bidena, który zawsze był dwa kroki za Kremlem - ocenił gość programu. Wojskowy stwierdził, że "wstrzymanie pomocy, wpieranie drogą kropelkową, czy wprowadzenie różnego rodzaju ograniczeń to była droga donikąd" .- Ta droga w istocie doprowadziła do takiego mocnego wyczerpania Ukrainy i do tego, że morale w samej Ukrainie padły. Mam wrażenie, że tego czego najbardziej się obawiała poprzednia ekipa to był upadek Rosji czy władzy kremlowskiej - powiedział gen. Polko.