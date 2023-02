Biden w Kijowie. Padły ważne słowa

Zaskakująca wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Kijowie stała się faktem. Joe Biden spotkał się w poniedziałek z Wołodymyrem Zełenskim prezydentem Ukrainy w stolicy kraju ogarniętego od roku krwawą wojną. Niezapowiadana podróż odbyła się na kilka dni przed rocznicą inwazji Rosji na Ukrainę i kilkadziesiąt godzin przed przylotem Bidena do Warszawy. Nagrania z tego wydarzenia w Kijowie udostępniła agencja Associated Press. Konferencja prasowa obu prezydentów odbyła się w Pałacu Maryjskim, w trakcie której padło wiele ważnych słów. Zełenski zapewnił, że ruch ze strony USA pomoże w finalnym rozstrzygnięciu wojny na korzyść Ukrainy. - To była rozmowa, która rzeczywiście przybliża nasze wspólne zwycięstwo w tej wojnie - przekazał Zełenski. Tymczasem Biden otwarcie przyznał, że Kijów otrzyma wkrótce kolejny pakiet pomocy militarnej o wartości ponad 500 mln dolarów i wbił szpilkę Putinowi, zaznaczając, że pomimo agresji Moskwy, Ukraina przetrwała i demokracja również. - Ukraina przetrwała. Demokracja przetrwała. Amerykanie są z tobą i cały świat też - zapewnił Biden.