Biden pogroził Putinowi? Analityk PISM wskazuje dwa newralgiczne punkty

Tę ostatnią kwestię widać zwłaszcza w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa. - Podkreślił, że najwięcej cyberataków wychodzi z Ameryki. Mamy tu doskonały przykład odbijania piłeczki. To stara śpiewka prezydenta Rosji. Pamiętajmy, że konferencja Putina nie była po to, by Biden lepiej zrozumiał jego intencje, tylko po to, żeby obywatele Rosji wiedzieli, że to ich kraj jest właśnie tym państwem, które stoi po stronie praw człowieka, chociaż wcale tak nie jest - podkreśla Andrzej Dąbrowski.