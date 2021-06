Po spotkaniu z Bidenem. Putin został spytany o Nawalnego. "On łamał prawo"

- Co się tyczy Ukrainy to tak, ten temat był poruszany. Nie mogę powiedzieć, że jakoś szczegółowo, ale o ile zrozumiałem pana prezydenta Bidena, to zgadza się z tym, że u podstaw uregulowania sytuacji na południowym-wschodzie Ukrainy powinny leżeć protokoły mińskie - powiedział Putin na konferencji prasowej.