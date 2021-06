Biden po spotkaniu z Putinem. "Śmierć Nawalnego pociągnęłaby dla Rosji katastrofalne konsekwencje"

Biden oświadczył po spotkaniu z rosyjskim prezydentem, że relacje Rosji i USA muszą być "stabilne i przewidywalne". Zapewnił, że jego agenda nie jest "przeciwko Rosji". Dodał, że "ostatnią rzeczą" jaką chciałby Putin, jest "nowa zimna wojna". Zaznaczył też, że gdyby do niej doszło, to nie byłoby to w niczyim interesie.