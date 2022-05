Biden o broni dla Ukrainy: Pozwala bronić się przed Rosją bez ryzyka III wojny światowej

"Sprawiacie, że Ukraińcy mogą się bronić, a my nie musimy ryzykować wywołania III wojny światowej poprzez wysłanie amerykańskich żołnierzy do walki z rosyjskimi żołnierzami" - stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, zwracając się do pracowników fabryki Lockheed Martin w hrabstwie Pike, gdzie wytwarzane są pociski przeciwpancerne Javelin, z których 5,5 tys. trafiło na Ukrainę.