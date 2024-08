Bici i przywiązywani do drzewa. Rosjanie karani za pijaństwo

Według Hawryluka Rosja konsekwentnie rozbudowuje swoje zgrupowanie wojskowe na okupowanych terytoriach Ukrainy. Na początku 2024 roku liczyło ono 440 tys. żołnierzy, obecnie jest to około 600 tys., a do końca roku ma wzrosnąć do 800 tys. - ostrzegł przedstawiciel rządu.