"Jak nóż w masło". Czołg z białoruską flagą pod Kurskiem

- Wszystkie propozycje Putina sprowadzają się do tego: oddajcie mi wszystko, a sobie zostawcie nic. To nie są negocjacje, to ultimatum. Uważam, że dopóki nie dotrzemy do Moskwy, nie będzie żadnych negocjacji - mówi białoruski ochotnik. Zdaniem "Żerara" o równorzędnych rozmowach można będzie pomyśleć dopiero wtedy, jak się "Putina złapie za jaja".