Ziobro jako minister. "Bastion PiS" mocno podzielony. "Okropny był", "Bardzo uczciwy"

- Moja żona pracuje w sądownictwie i zawsze narzekała na niego - przyznał jeden z mieszkańców Białegostoku pytany o ustępującego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS. Hitem sieci stało się wystąpienie Zbigniewa Ziobry na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji. Reporter WP Marek Gorczak wybrał się na ulice Białegostoku, by zapytać wyborców Zjednoczonej Prawicy o Zbigniewa Ziobrę. "Okropny", "Bardzo dobry i uczciwy", "Kłamca", "Władczy Pan" – to tylko część z opinii o liderze Suwerennej Polski. - Był złym ministrem – przyznała białostoczanka. – Dlaczego? – zapytał reporter WP. - Oj proszę pana, wykład musiałabym panu robić. Wszystko, co robił było złe – dodała nasza rozmówczyni. - Jest okropny, uważam, że wszystko, co robił było przeciwko Polsce i praworządności - stwierdziła kolejna emerytka. - Jakie on ma wykształcenie, jak on się odezwać nie umie. Ludzi z takim wykształceniem jak on jest setki tysięcy w Polsce - dodała inna kobieta. Gdy pytamy jednak o skojarzenia z ministrem Ziobro zdania mieszkańców Białegostoku są podzielone. Podlasie zyskało miano regionu "bastionu PiS", dlatego nie brakuje tu przychylnych komentarzy w stronę polityka. - Był bardzo dobrym ministrem, dla Polski pomagał, wiele dobrych rzeczy zrobił. My giniemy, my Polski na mapie już nie mamy - dodała inna emerytka. - To Tusk zły człowiek. Ziobro karał tych przestępców - oznajmił jeden z mężczyzn. - Bardzo dobrym był ministrem, a tych wszystkich z opozycji do Berlina - dodał kolejny przechodzień. Według informacji RMF 24, nowym ministrem sprawiedliwości zostanie były Rzecznik Praw Obywatelski Adam Bodnar, który w ostatnich wyborach uzyskał mandat senatora z ramienia Koalicji Obywatelskiej.