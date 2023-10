Kto na premiera? W Białymstoku mają swoje typy

Kto zostanie nowym premierem? Zapytaliśmy kogo na tym stanowisku widzą mieszkańcy Białegostoku. Reporter Wirtualnej Polski wybrał się do centrum miasta, gdzie usłyszał nazwiska wielu potencjalnych kandydatów. - Morawiecki w dalszym ciągu - powiedział przed kamerą jeden z emerytów. - Z opozycji to oby nie Tusk, bo to złodziej jest - stwierdził inny mieszkaniec Podlasia. - Najbardziej to by się nadawał Kosiniak-Kamysz - rzucił kolejny przechodzień. Według najnowszych wyników PiS zanotowało 10 procentowy spadek poparcia na Podlasiu. Czarnym koniem okazała się być Trzecia Droga, a KO odebrała PiS mandat poselski w tym regionie. Pomimo tego PiS dalej będzie rządziło na Podlasiu. Dlatego większość mieszkańców miasta opowiedziała się za tym, by na fotelu premiera pozostał Mateusz Morawiecki. Z drugiej strony usłyszeliśmy też inne kandydatury. Z ust wyborców padały jeszcze nazwiska Hołowni i Trzaskowskiego.