Rzecznika Białego Domu poinformowała o zwolnieniu pięciu osób pracujących w siedzibie prezydenta USA Joe Bidena. Cała piątka paliła w przeszłości marihuanę, co było bezpośrednim powodem zwolnienia.

Biały Dom zwalnia za palenie "trawki"(Photo By Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

Źródło: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag , Fot: Bill Clark