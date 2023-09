Biały Dom o słowach Morawieckiego. "Pozostajemy w kontakcie"

- Wierzę, że Polska będzie nadal wspierać Ukrainę - powiedział w czwartek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. W ten sposób odniósł się do pytania o słowa premiera Mateusza Morawieckiego. - My już nie przekazujemy uzbrojenia na Ukrainę, my teraz sami się zbroimy - stwierdził w środę w Polsat News Morawiecki.