Biały Dom. Joe Biden podczas rozmowy telefonicznej z Putinem wezwał do uwolnienia Nawalnego

Biały Dom. Joe Biden chce uwolnienia Aleksieja Nawalnego

Obaj przywódcy, zgodnie z wtorkowym komunikatem Białego Domu, omówili także gotowość obu krajów do przedłużenia układu Nowy START o pięć lat. Jeszcze tego samego dnia Kreml poinformował, że Rosja i USA porozumiały się w sprawie przedłużenia traktatu. Dzień później obie izby parlamentu Rosji, Duma Państwowa i Rada Federacji, ratyfikowały porozumienie o przedłużeniu Nowego START-u o pięć lat, do 5 lutego 2026 roku.

Aleksiej Nawalny zatrzymany na lotnisku

Aleksiej Nawalny został zatrzymany podczas kontroli paszportowej w Moskwie w połowie września, a samolot, którym leciał w ostatniej chwili został przekierowany na inne lotnisko. rosyjski opozycjonista blisko pół roku temu z objawami otrucia trafił do niemieckiego szpitala Charite. Po przeprowadzonych pod kątem toksykologicznym badaniach, rząd Republiki Federalnej Niemiec opublikował komunikat, w którym poinformował, że substancja, którą został otruty Aleksiej Nawalny to środek chemiczny z grupy nowiczok. Tym samym związkiem otruto m.in. Siergieja Skripala - podwójnego agenta, który działał w wywiadzie rosyjskim i brytyjskim.

Aleksiej Nawalny przez pięć miesięcy dochodził do siebie w Niemczech, a powrót do Rosji zapowiedział kilka dni temu. Opozycjonista ogłosił, że z Berlina, gdzie się leczył, przyleci do Moskwy rejsem linii lotniczych Pobieda. W podróży towarzyszyła mu jego żona Julia i jego rzeczniczka. Protesty, które