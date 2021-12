Białoruski kontroler lotów uciekł do Polski. Opowiedział, co działo się z lotem Ryanair 4978

Europejscy urzędnicy do spraw bezpieczeństwa, z którymi rozmawiali dziennikarze "NYT" przekazali, że powitany przez Polaków mężczyzna pracował jako kontroler ruchu lotniczego na lotnisku w Mińsku. Miał przedstawić szczegółowe dowody na to, że lot Ryanair został zmuszony do lądowania z powodu fałszywego alarmu bombowego. Cała akcja miała zaś zostać zaplanowana przez białoruskie służby, by dopaść krytycznego wobec reżimu Łukaszenki dziennikarza - Ramana Pratasiewicza.