Napięta sytuacja. USA oskarża Białoruś o piractwo lotnicze

"Spreparowane dane"

Jak podkreślono w komunikacie ministerstwa sprawiedliwości USA, które pełni zarazem funkcję Prokuratury Generalnej, "białoruscy urzędnicy spreparowali dane na temat rzekomego zagrożenia, by wymusić na załodze zmianę trasy i wylądowanie w stolicy Białorusi, zamiast w Wilnie, dokąd zmierzał samolot linii Ryanair. (Chodziło o to, by) aresztować białoruskiego dziennikarza i działacza opozycji Ramana Pratasiewicza".