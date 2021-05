Białoruś. Znamy miejsce, w którym więziony jest Raman Pratasiewicz. Przekazano mu paczkę

Rodzina wyraziła również wątpliwość co do prawdziwości słów prawniczki Ramana Pratasiewicza, która została po raz pierwszy dopuszczona do aktywisty 27 maja, cztery dni po jego aresztowaniu. Inesa Ałenskaja przekazała wówczas, że opozycjonista jest "wesoły, pozytywnie nastawiony i że u niego wszystko w porządku" .