Wideo Najnowsze białoruś + 2 protestyaleksander łukaszenka Luiza Pastuszka 26 min. temu Białoruś. Zmicier Mickiewicz: Naród białoruski zobaczył, że siła jest po jego stronie Gościem programu WP "Newsroom" był Zmicier Mickiewicz. Reporter TV Biełsat w Mińsku przyznał, że Łukaszenka słabnie. - Naród białoruski zobaczył,... Rozwiń Mówi pan o tym że to poparcie dla … Rozwiń Transkrypcja: Mówi pan o tym że to poparcie dla łukaszenki spada że te o wsparcie Putina jeszcze bardziej wzmacnia te nastroje ankie łukaszenko ale czy czuć że Łukaszenka faktycznie słabnie to już jest ten moment że naród białoruski widzi że siła jest po jego stronie naród białoruski widział że siłę Jest stronie w zeszłą niedzielę kiedy łukaszenko wyleciał z Tymka nośnikowym razem z colą i biegają obok swojej tej rezydencji obok tego Pałacu I to właśnie ten śmieszny z tym automatem z tym kałasznikowem to już pokazał że on się boi i to po prostu widać że się boi i po prostu To było To było naprawdę taki wielki cios do No i niż łukaszenki bo przecież on wcześniej był takim jakby to powiedzieć w takim prezydentem narożnym można powiedzieć który który zawsze się udało takiego człowieka który ale naprawdę lubi żeby po prostu o nim tak mówili w dobry sposób on chce zrobić takie obrazek że jest takim prezydentem narożnym a teraz to już nie gra I właśnie to co wymusi człowieka biegać wokół pałacu z Tymka nośnikowym i straszy w śluzie to właśnie jest strach On chce pokazać pokazać że jeszcze coś może jak człowiek po prostu otwarciu w mediach publicznych mówi że możemy otworzyć to co było w Anglii że nie to mogę trochę słabo jest i to już pokazuje że właśnie się boi i moim zdaniem już był już nie rozumiem że siłę i jest po ich stronie oczu fizyczna ale że siła po prostu taka Duchowna i że siła już dołączenie zrozumiemy że są społeczeństwom że są większością i ich sam organizm traci prostu zaskoczyć każdego bo ja naprawdę sam byłem zaskoczony tym poziomem na którą organizujący ludzi i po prostu nawet u mnie na dzielnicy było widać w czasie tych protestów te dresiarze które po prostu siedzieli na ławce pod podjazdem i piję piwo po prostu teraz się przenieść inny na prospekty i teraz te same luzie tylko są nie zdejmą a z flagami i protestu Łukaszem i to już po prostu widać tą zmianę społeczeństwa No a jednocześnie Łukaszenka cały czas nie przestaje oskarżać Polski o to że to Polska ingeruję w to co się dzieje na Białorusi że Polska chciałaby część Białoruś dla siebie pan jest Nie dość że Polakiem to jeszcze jest dziennikarzem A wiadomo że ranne zwierzę jakie w tej chwili jest Łukaszenka kąsa najbardziej pan się nie boi w tej chwili pracować funkcjonować No jak to powiedzieć A można się bać ale ktoś musi robić No bo trzeba trzeba robić te rzeczy i dlatego i chronię i będę robił zawsze oczywiście może być teraz po prostu to nie jest nawet Jakiś strach to po prostu jest nie wiadomość tego co będzie dalej bo nie wiadomo co ten gość odpali teraz i w jaki sposób on zadziała i dlatego tak sobie bo zastanawiasz w ogóle w jaki sposób lepiej działać i co teraz zrobić ale po prostu musisz robić musisz robić swoją pracę i musisz pokazywać te protesty i musisz wspierać ty przecież przecież to jest profesje dziennikarza bo zawsze będzie z ludźmi zawsze pokazywać to co się dzieje naprawdę No i właśnie to daje siły bo teraz widać wsparcie od ludzi bo jak teraz na nawet Ludzie widzą że jest biały sad po zawsze zawsze po prostu mówią Dzięki zobaczą pracę ludzie dziękują za pracy ludzie oglądają biały sad i naprawdę to widać że już to się zmienię po że ludzie mądrzy ludzie chcą tej wolności i ludzie chcą zmienić to właśnie ten kraj żeby nie tylko się społeczeństwo zmieniła żeby cały kraj się zmienił No i dlatego trzeba to robić właśnie jakby co nie Jak to robić to znaczy że będzie wszystko w porządku w kraju jak każdy będzie pracował w takiej sprawiedliwy sposób i wykonaj prace porządek