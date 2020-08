Białoruś. Zbigniew Rau: Zgoda UE na sankcje wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki

Zbigniew Rau udał się w swoją pierwszą podróż zagraniczną jako szef MSZ. W Niemczech trwa spotkanie 27 ministrów spraw zagranicznych. Tematem jest sytuacja na Białorusi. Liderzy unijnej dyplomacji doszli do porozumienia ws. wprowadzenia sankcji, które mają dotknąć wysokich urzędników państwa, a nie społeczeństwa białoruskiego. Chodzi o zakaz wjazdu na teren UE.

Rau podkreślił, że państwa naszego regionu plus Włochy i Dania chcą, aby kary "zostały zmaterializowane jak najszybciej". Lista osób objętych sankcjami ma być elastyczna. Polityk tłumaczył, że celem wprowadzenia ograniczeń jest "dobro społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i taki sposób przeprowadzenia transformacji, który będzie odpowiadał tamtejszym obywatelom".

Zbigniew Rau w Niemczech komentuje sprawę Aleksieja Nawalnego

Szef MSZ mówił także o sytuacji Aleksieja Nawalnego. Zdradził, że uczestnicy szczytu byli za umiędzynarodowieniem śledztwa w tej sprawie. - Wszystko jest jasne. Doszło do próby otrucia czołowego działacza opozycji demokratycznej w Rosji. To wskazuje na poszanowanie praw człowieka i kondycję demokracji w tym kraju. Trudno teraz im zaufać i liczyć na to, że przeprowadzą obiektywne śledztwo, znajdą winnych i podzielą się rezultatami dochodzenia z opinią publiczną - tłumaczył.