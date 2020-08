Aleksiej Nawalny w szpitalu. Badania z berlińskiej kliniki potwierdzają otrucie rosyjskiego opozycjonisty

Teraz pojawiły się nowe informacje. Jak donosi klinika Charité - Universitätsmedizin Berlin, w organizmie Nawalnego została wykryta obecność toksycznych inhibitorów cholinoesterazy. Jednak wciąż nie wiadomo, którą konkretnie substancją próbowano otruć mężczyznę. Lekarze wskazują na to, że stan pacjenta jest ciężki, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

"To, że Aleksiej został otruty, twierdziliśmy od samego początku, mimo wypowiedzi lekarzy z Omska i państwowych propagandzistów. Teraz nasze słowa potwierdziły analizy w niezależnych laboratoriach. Zatrucie Nawalnego nie jest już hipotezą, ale faktem" - napisała z kolei na Twitterze rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz.

Aleksiej Nawalny otruty? Transport Rosjanina do Niemiec

Aleksiej Nawalny trafił do szpitala w po tym, jak jego stan zdrowia uległ nagłemu załamaniu. Sytuacja miała miejsce w samolocie z Tomska do Moskwy. Piloci zdecydowali się przerwać lot i wylądować awayjnie na lotnisku w Omsku, skąd przewieziono Nawalnego do szpitala.