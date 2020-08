Aleksiej Nawalny. Opozycjonista miał być przed otruciem śledzony przez rosyjskie służby

Aleksiej Nawalny. Krytyk Kremla był obserwowany

Aleksiej Nawalny w dniach poprzedzających załamanie jego stanu zdrowia miał być poddany intensywnej obserwacji policyjnej. Jego ruchy miały być śledzone z pomocą kamer monitoringu miejskiego. Moskiewski dziennik, powołując się na swoich informatorów, odtworzył przebieg zdarzeń, jakie miały miejsce przed wylotem Nawalnego z Tomska do Moskwy.

Gazeta ustaliła, że służby dokładnie wiedziały, ile pokoi wynajął opozycjonista wraz ze swoimi współpracownikami w jednym z lokalnych hoteli. Znane były również numery tych pokoi oraz fakt, że Nawalny zdecydował się spać w pomieszczeniu nie przyporządkowanym do jego nazwiska.

Dziennik zaznaczył jednak, że w materiale zebranym przez rosyjskie służby nie znaleziono żadnych dowodów na potwierdzenie tezy o otruciu. Ich zdaniem, jeśli doszło do otrucia, to miało to miejsce na lotnisku lub już na pokładzie samolotu.