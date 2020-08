Berlin. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau na nieformalnym szczycie. Spór o niemieckiego ambasadora w tle

Polski minister spraw zagranicznych przebywa z dwudniową wizytą w Berlinie. I choć to debiut Zbigniewa Raua na europejskich salonach, to problemów do rozwiązania jest kilka. Berlin ma domagać się wyjaśnień ws. niemieckiego ambasadora, który od 2 miesięcy nie może objąć placówki w Warszawie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zbigniew Rau - minister spraw zagranicznych (East News, Fot: Łukasz Szeląg)