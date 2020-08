Białoruś. Zamieszki w kraju, doniesienia o ofierze śmiertelnej. Telewizja Biełsat publikuje sprostowanie

Po ogłoszeniu wyniku wyborów na białoruskie ulice wyszło tysiące protestujących. Doszło do starć z policją, protesty trwały do późnych godzin nocnych. Około trzy tysiące osób zostało zatrzymanych.

Telewizja Biełsat podała informację, powołując się na wieści od białoruskich blogerów, że podczas manifestacji miał zginąć Białorusin. Eugenij Zaichkin na co dzień mieszka w Gdańsku. Mężczyzna miał przyjechać do ojczyzny po to, by oddać głos w wyborach prezydenckich.