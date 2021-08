Białoruś podrzuca Litwie imigrantów. Wybuchł skandal

Skandal dyplomatyczny wybuchł między Białorusią a Litwą. Wilno zażądało wyjaśnień od władz w Mińsku po opublikowaniu zapisu wideo z 17 sierpnia. Materiał pokazuje , jak strażnicy graniczni Białorusi eskortują imigrantów na granicę z Litwą. Pochodzili oni w większości z Iraku. Wilno oskarżyło ekipę Alaksandra Łukaszenki o próby zdestabilizowania sytuacji na Litwie. Litwini robią, co mogą, by uszczelnić swoją granicę z Białorusią, jednak nie jest w stanie tego zrobić na całej jej długości. Na materiale wideo zaznaczono słupy graniczne, które przekroczyli uzbrojeni funkcjonariusze z Białorusi. Według ostrożnych szacunków do tej pory na Litwę mogło się przedostać kilka tysięcy imigrantów.