Białoruś. Władimir Putin nie ma wątpliwości: wybory były zgodne z prawem

Władimir Putin wypowiedział się ws. napięć, jakie mają obecnie miejsce na Białorusi. Zdaniem rosyjskiego przywódcy niektórzy mogą mieć wątpliwości co do ostatecznych wyników wyborów prezydenckich, jednak jak stwierdził "nie ma nic idealnego na świecie, ani w polityce, ani w gospodarce, ani w sferze społecznej".

- Nawet w naturze nic nie jest idealne, chociaż jest to najdoskonalsza sfera stworzona przez Boga - przekonywał prezydent Rosji w wywiadzie udzielonym telewizji Rosja 1. Podkreślił również, że "ma wszelkie podstawy, by wątpić w uczciwość tych, którzy sami mają wątpliwości", co do wyborów zakończonych 9 sierpnia na Białorusi.