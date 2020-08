Białoruś. "Solidarność w Grodnie to przełom. Inne miasta mogą pójść w tym samym kierunku"

- Funkcjonariusze OMON-u rozgonili w środę dwie akcje protestacyjne w Mińsku. Cały dzień z różnych stron Białorusi otrzymujemy informacje o kolejnych strajkach. To, co widzimy, to narodzenie narodu. Białoruś nie podda się, dopóki Łukaszenka nie odejdzie - mówi Zmicier Mickiewicz. - Państwo chce strajki spacyfikować, ale nie wiem, czy się uda. Czujemy solidarność, jakiej nigdy wcześniej nie było i chcemy, aby ludzie o tym wiedzieli - dodaje.