Białoruś: milicja opuściła tarcze. "Dzieje się historia"

- Na mińskim placu Niepodległości, na środku którego stoi pomnik Lenina, zebrało się dzisiaj około 10 tysięcy ludzi. Jednak wbrew doświadczeniu ostatnich dni nikt ich nie bije. Na przeciw demonstrantom stoi 50 omonowców ( OMON to służba bezpieczeństwa Białorusi - przyp. red.), którzy opuścili tarcze. Kobiety podchodzą do nich, wsadzają im kwiaty w dziury, które mają zrobione w tarczach - relacjonował Sławomir Sierakowski.

Pytany o to, czy to oznacza koniec walki o wolność na Białorusi jednoznacznie zaprzeczył. - Nie możemy tego jeszcze stwierdzić. Wielki wybuch entuzjazmu, który pojawił się na skutek protestów w fabrykach, niczego nie oznacza. Musimy pamiętać, że Łukaszenka to wyjątkowy bandyta, który rządził tym krajem przez 26 lat. Ten facet ma inną konstrukcję psychiczną niż Wiktor Janukowycz, który uciekł z Ukrainy - zakończył reporter.