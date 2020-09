Białoruś. Służby zatrzymują członków Rady Koordynacyjnej. Niezidentyfikowani mężczyźni dobijają się do drzwi mieszkania noblistki

"Najpierw porwano nasz kraj, teraz porywani są najlepsi z nas. Ale zamiast tych wyrwanych z naszych szeregów przyjdą setki innych. To nie Komitet Koordynacyjny się zbuntował. Kraj zbuntował się. Chcę powtórzyć to, co zawsze mówię. Nie przygotowywaliśmy zamachu stanu. Chcieliśmy zapobiec rozłamowi w naszym kraju. Chcieliśmy, aby rozpoczął się dialog ze społeczeństwem. Łukaszenka mówi, że nie będzie rozmawiał z ulicą, a na ulicy są setki tysięcy ludzi, którzy wychodzą w każdą niedzielę i każdego dnia. To nie jest ulica. To są ludzie" - stwierdziła noblistka.