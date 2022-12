Białoruś: Rosyjskie Iskandery w gotowości bojowej

Skuteczne przeciw Iskanderom

Jedną z głównych zalet systemu Patriot jest jego zdolność do zestrzeliwania nie tylko samolotów i pocisków manewrujących, ale także rakiet balistycznych. To właśnie ten typ pocisku sprawia ukraińskim siłom obrony powietrznej najwięcej problemów - jest bardzo trudny do przechwycenia. Taki pocisk nie leci nad ziemią, ale wznosi się w górę po krzywej balistycznej i z ogromną prędkością, niemal pionowo, atakuje cel.