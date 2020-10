Białoruś. Protesty w Mińsku. Obniżono prędkość mobilnego internetu

A1 poinformuje o przywróceniu prawidłowego dostępu do usług, jak tylko stanie się to możliwe.

Białoruś. Kolejna niedziela protestów w Mińsku

Portal belsat.eu przekazał, że o godzinie 14.00 czasu lokalnego (w Polsce 13:00) w białoruskiej stolicy rozpoczął się “Marsz dumy”. W mieście widać dodatkowe siły milicji. Protestujący zaplanowali przemarsz od Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej przez areszt KGB aż do aresztu przy ul. Wołodarskiego. Manifestanci w ten sposób chcą wyrazić solidarność z więźniami politycznymi. Milicja ostrzega przez głośniki o możliwości użycia siły, jeśli ludzie się nie rozejdą.

Agenca Interfax dodała, że kilka osób zostało rannych. Do starć doszło w okolicach obelisku Mińsk-Miasto Bohater, a ranne osoby były ubrane po cywilnemu. Lekarze udzielają rannym pomocy.

Na starym mieście mężczyznę uderzono w twarz pałką. Pod obeliskiem wezwano pomoc do człowieka postrzelonego gumową kulą. Wiadomo też o przechodniu, którego milicjant uderzył kolbą strzelby w głowę.

Białoruś protesty w Mińsku. 20 dziennikarzy zatrzymanych

Natalla Hanusiewicz przekazała, że przedstawiciele mediów zostali przewiezieni do komisariatu w celu sprawdzenia dokumentów.

Agencja Interfax-Zapad podała, że części dziennikarzy po sprawdzeniu dokumentów nie zwolniono. - Pozwolili nam wyjść na ulicę zapalić, więc tu stoimy i oddychamy świeżym powietrzem. Na pytanie, jak długo będą nas tu trzymać, funkcjonariusz milicji odparł: "Czekamy". Nie powiedział na co: na rozkaz czy coś innego - powiedział jeden z dziennikarzy.

Koronawirus w Polsce. "Jest bardzo źle". Polityk uderza w Szumowskiego

Do pierwszych zatrzymań doszło w okolicach Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Początkowo zatrzymywano również dziennikarzy agencji Biełapan, portalu Nowy Czas oraz TASS. Zostali oni przewiezieni na komisariat “w celu sprawdzenia dokumentów”. Część z nich wyszła już na wolność. Zatrzymywane były ponadto zupełnie przypadkowe osoby jak, chociażby rowerzysta jadący do centrum miasta.

Do Mińska przywieziono ciężki sprzęt służący do pacyfikacji demonstracji. Ogrodzono również główne place, a także okolice Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Do protestów doszło też w innych miastach kraju, m.in. w Baranowiczach, Grodnie, Witebsku i Lidzie.