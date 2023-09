Białoruś oskarżyła Polskę. Zastanawiające słowa ministra obrony

Strona polska jednak zaprzeczyła, że śmigłowiec wleciał w przestrzeń powietrzną obcego kraju. - Jeśli chodzi o nasze relacje z Białorusią, to jesteśmy w dużym stanie napięcia. Co chwilę spotykamy się z różnego typu prowokacjami ze strony reżimu. W tym wypadku też mamy do czynienia z prowokacją - powiedział w sobotę szef MSWiA Mariusz Kamiński.