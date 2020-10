Białoruś. Niezależne media: ambasadorzy Polski i Litwy wyjechali

Ambasador Polski Artur Michalski wyjechał z Mińska - podają niezależne media z Białorusi. Do swojego kraju wrócił również ambasador Litwy, a we wtorek ma to zrobić przedstawiciel Niemiec.

Białoruś. Niezależne media: ambasadorowie Polski i Litwy wyjechali z Mińska, gdzie nadal trwają protesty (Getty Images)