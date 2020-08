Białoruś. "Łukaszenka władzy nie odda, szykuje się czarny scenariusz"

- Aleksander Łukaszenka nie odda władzy i nie przyzna się do tego, że sfałszował wybory. Kapitulacja oznaczałaby, że byłby rozliczony z ponad 25 lat rządów na Białorusi. Czeka nas realizacja negatywnego scenariusza. Tak długo będą działania sił bezpieczeństwa prowadzone, aż to wszystko zostanie zdławione – mówi prof. Kuba Jałoszyński , były dowódca warszawskiego pododdziału konterrorystycznego.

Szef białoruskiego MSW Juryj Karajeu już zapowiedział, że podległe mu służby nie dopuszczą do "destabilizacji sytuacji" w kraju. - Mamy do tego wystarczająco sił i środków - stwierdził Karajeu.

Przypomnijmy, że już w niedzielę, podczas głosowania w wyborach prezydenckich, na ulicach Mińska pojawiły się pojazdy wojska i milicji. Potencjalnych zwolenników protestów miały odstraszać kolumny sprzętu wojskowego m.in. samochody pancerne specnazu i wozy saperów. Początkowo służby białoruskie wysłały na ulice miast do tłumienia protestów wiele oddziałów sił specjalnych milicji - OMON-u i pojazdów milicyjnych. Funkcjonariusze użyli gumowych kul i granatów hukowych. Dodatkowo wyciągali ludzi z tłumu i bili ich.

Jak informował portal infosecurity24, duży oddział żołnierzy Wojsk Wewnętrznych MSW miał przyjechać ok. 20 ciężarówkami w okolice ulicy Storożewskiej. Oddział przygotowany był do wsparcia OMON-u – żołnierze mieli typowe dla rozganiania tłumu kaski, pancerze, karwasze, osłony nóg etc. Z kolei specnazowcy z SSO MO RB (Sił Specjalnych Operacji Ministerstwa Obrony Republiki Białorusi) widoczni byli na obrzeżach Mińska. Wzmacniali oni patrole milicji na rogatkach miasta.