Białoruś. Lech Wałęsa ma radę dla Swiatłany Cichanouskiej. "To tylko kwestia ceny i czasu"

Zdaniem Lecha Wałęsy Białoruś powinna iść w stronę demokratycznej Europy, jednak jak podkreśla, nie może natychmiast odrzucić kontaktów z Rosją. - Na razie Europa jest tak rozbita, że nie da wam ani prądu, ani gazu, ani ropy, a wszystko to jest na przełącznikach Rosji. Jeśli zrobicie jakiś wyskok w zimie, to Rosja wam zakręci kurek - stwierdziła legenda "Solidarności" w rozmowie z "Faktem".

Były prezydent wypowiedział się też o liderce białoruskiej opozycji Swiatłanie Cichanouskiej, która jak uważa, ma szansę doprowadzić do wolnych wyborów. Podaje jednak konieczne do tego warunki. - Jeżeli będzie wyczuwać szanse i zagrożenia, to owszem - mówił Wałęsa, dodając, że Cichanouska musi "bardziej postawić na przygotowanie". - Np. do ekonomii - tłumaczył.