Białoruś dołączy do wojny? "Rosjanie mogą ją zmusić"

Jakie jest ryzyko dołączenia Białorusi do wojny w Ukrainie? - Rosjanie chcą, aby "miecz białoruski" był groźny dlatego, że wiąże określone siły i środki ze strony Ukrainy, która nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek operacje, które mogłyby odciąć główne drogi transportu zaopatrzenia - powiedział gość Mateusza Ratajczaka prof. Daniel Boćkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa z uniwersytetu w Białymstoku w programie "Newsroom" WP. W ocenie eksperta Białoruś "nie jest chętna" do włączenia się w konflikt. - Łukaszenka doskonale wie, że gdy zacząłby tę wojnę, nie wiedziałby, jak skończy jako prezydent. Rosjanie mogą próbować zmusić Białoruś, ale czy to okaże się sukcesem? - pyta ekspert. W Szwajcarii zaczęły się rozmowy dotyczące odbudowy Ukrainy. Czy jest to możliwe w trakcie wojny? - Jest to niemal niemożliwe, z drugiej strony, jeśli będziemy zakładali, że będziemy obudowywać Ukrainę, kiedy skończy się wojna to nigdy nie będziemy jej odbudowywać - skomentował prof. Boćkowski.

Rozwiń