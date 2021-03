Białoruś. Andrzej Poczobut trafi do surowszego aresztu

Oksana Poczobut powiedziała Polskiemu Radiu, że jej mąż ma być przewieziony ze stołecznego tymczasowego aresztu "Akreścina" do aresztu "Waładarka". Stacja wyjaśnia, że zazwyczaj do tego zakładu trafiają osoby, które są później sądzeni w procesach karnych. Nie wiadomo, czy czeka to Andrzeja Poczobuta.