Białoruś. Aleksander Łukaszenka grozi protestującym. Marsz przeciw przemocy w Mińsku

Aleksander Łukaszenka był w sobotę w Grodnie. Prezydent Białorusi polecił ministrowi obrony podjęcie "najbardziej rygorystycznych środki ochrony w celu integralności obrony terytorialnej kraju" . Według agencji TASS polityk nakazał, aby "wojsko reagowało na naruszenia granicy bez ostrzeżenia". Łukaszenka miał powiedzieć, że już wcześniej doszło do napomnień.

Białoruś. Aleksander Łukaszenka zwalnia za "zbyt liberalne podejście do protestujących"

Prezydent Białorusi zwolnił gubernatora obwodu grodzieńskiego Uładzimira Kraucoua - informuje białoruski portal Belta. Powodem miało być dość liberalne podejście władz Grodna do protestujących. Następcą Kraucoua został dotychczasowy minister zdrowia Uładzimir Karanik. Oficjalnie Łukaszenka podkreślał zasługi ustępującego polityka i zapewniał, że nie było na niego skarg.

Aleksiej Nawalny w szpitalu. Ryszard Czarnecki: Władimir Putin obawia się białoruskiego scenariusza

Podczas wiecu w Grodnie białoruski przywódca polecił MSW, aby "zadbało o porządek na ulicach miast". Łukaszenka zapewniał, że "trzeba zidentyfikować wszystkich podżegaczy i prowokatorów". Dodał też, że "ma ich wszystkich na liście". Polityk groził również, że "zamknie fabryki, gdzie dochodzi do strajków, a jak ludzie się uspokoją, to wtedy zapadnie decyzja, kogo zaprosić do pracy".