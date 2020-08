Białoruś. Aleksander Łukaszenka grozi Polsce i Litwie: pokażemy wam, co to są sankcje

- Upili się i zapomnieli, czym jest Białoruś. Myśleli, że mogą nas wystraszyć czołgami, rakietami. Zobaczmy, kto jeszcze kogo przestraszy. Pokażemy im, co to są sankcje - powiedział Łukaszenka.

Białoruś. Aleksander Łukaszenka pozuje z karabinem. "Widok zatrważający, pytanie o poczytalność"

Przywódca Białorusi dodał, że polecił rządowi, by przekierowali ładunki wysyłane drogą morską z litewskich portów do innych krajów.

Białoruski lider podkreślił, że Białoruś pokaże innym krajom, "co to są sankcje". - Do tej pory Polacy i Litwini transportowali towary do Chin i Rosji przez Białoruś, teraz będą latać albo przez Bałtyk, albo przez Morze Czarne - zagroził Łukaszenka. - A w sprawie produkcji, na którą Rosja wprowadziła embargo, niech nawet nie marzą - dodał.