Białoruś. Aleksander Łukaszenka nakazał MSZ ostrzec przywódców innych państw. W tym Andrzeja Dudę

Łukaszenka polecił też Ministerstwu Spraw Zagranicznych przekazanie informacji o sytuacji w kraju przywódcom państw zachodnich, a także ostrzeżenie polityków o odpowiedzialności za wzniecanie niepokojów. - Muszą wiedzieć, co się dzieje na Białorusi. Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Polski Andrzej Duda i prezydent Litwy Gitanas Nauseda, prezydent Ukrainy Wołodymyr Żeleński i inni powinni otrzymać te informacje. Aby wiedzieli, co się dzieje na Białorusi, z oficjalnego punktu widzenia - powiedział Łukaszenka. - I ostrzegajcie ich, nie wahajcie się, przed odpowiedzialnością za wzniecanie niepokojów. Finansowanie zamieszek to jest podżeganie do nich. Dzisiaj widzimy, że to finansowanie trwa dalej - cytuje słowa Łukaszenki agencja Belta.