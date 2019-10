Białka. Listonosz znalazł dwa ciała. Mężczyzna zadławił się jedzeniem. Kobieta zmarła z wycieńczenia

Do szokującego odkrycia doszło, kiedy listonosz przyszedł do nich z rentą. W mieszkaniu znalazł zwłoki dwóch osób. 78-latek zadławił się kawałkiem boczku. Z kolei 71-latka nie mogła chodzić i była ciężko chora. Pozbawiona opieki zmarła z wycieńczenia dzień później.

Do makabrycznego odkrycia doszło 9 października w Białce (woj. lubelskie). Listonosz przyszedł z rentą do starszego mężczyzny. Nikt nie odpowiadał na stukanie do drzwi, więc wszedł do środka.