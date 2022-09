Białe plomby na NFZ. Nadchodzi rewolucja w świadczeniach opieki stomatologicznej

Białe plomby na NFZ 2022. Rakotwórczy, srebrny amalgamat

Amalgamat, szeroko stosowany w dentystyce to stop metali, których głównym składnikiem jest rtęć. Jego szkodliwość została potwierdzona wieloma badaniami, które doprowadziły do uchwalenia już w 2017 roku przez Parlament Europejski oraz Radę Europy rozporządzenia, które nakazywało krajom członkowskim zaprzestanie korzystania z amalgamatowych wypełnień w zębach do końca 2030 roku. Już rok później, w 2018 zdecydowano, że plomby zawierające szkodliwą rtęć nie mogą być stosowane u dzieci poniżej 15. roku życia, kobiet w ciąży oraz karmiących.